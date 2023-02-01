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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал, что изменение климата опаснее для человечества, чем ядерное оружие.

— Это главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие, — цитирует его пресс-пул Белого дома.

Тему изменения климата американский лидер затронул в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии, передает РИА Новости.

Проводимая Соединенными Штатами внешняя политика по отношению к России приблизила мир к грани ядерной войны. Такое мнение высказал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. По его словам, «абсолютно глупые» западные политики думают, что «их престиж на Украине оправдывает ядерную войну».

Ситуация с засорением океана пластиком чудовищна, к 2050 году его будет больше, чем рыбы. Об этом 21 января рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Российскому правительству нужно стимулировать бизнесменов вкладывать средства в этап утилизации.