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Синоптик Шувалов назвал дату возвращения морозов в Москву

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптик Шувалов назвал дату возвращения морозов в Москву
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Устойчивые морозы вернутся в столицу после 8 февраля. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— На рубеже 8-9 февраля небо очистится от облаков, и морозы окрепнут в Москве и Санкт-Петербурге до минус 10-15 градусов, — рассказал он в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что до конца этой недели в Москве будет держаться пасмурная погода с температурой от 0 до минус 5 градусов. В выходные она начнет меняться. В столице похолодает до 3-5 градусов мороза днем, тучи рассеются и, возможно, появится солнце, сообщил Шувалов.

На этой неделе в столице ожидаются снегопады, ветер и похолодание к выходным. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Во вторник, 31 января, в Москву придет новый циклон, который принесет снег и сильный ветер до 14 метров в секунду. Циклон начнет покидать столицу в среду, 1 февраля, но солнца ждать все равно не стоит. При этом в последние будние дни недели город накроют снегопады.

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