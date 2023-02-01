В США признали исследования на Украине в сфере «предотвращения пандемии»

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В Соединенных Штатах признали, что работали с Украиной над несколькими исследованиями в сфере «предотвращения пандемии», биооружие в этих лабораториях не разрабатывалось. Об этом сообщил во вторник, 31 января, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

— Не было лабораторий по разработке биологического оружия. США не вели военно-биологических разработок на Украине, — сказал он журналистам.

По его словам, Вашингтон работал с Киевом «над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии». Все исследовательские учреждения были закрыты, деятельность в них прекращена, утверждает Кирби, передает РИА Новости.

К возникновению коронавируса могут быть причастны Соединенные Штаты. Об этом 30 января сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, всего за два месяца до первых официальных сообщений о появлении COVID-19 в КНР Университет Джонса Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201.