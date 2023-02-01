Reuters: В новый пакет помощи США Киеву впервые могут войти ракеты большей дальности

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Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи украинским властям на сумму 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти ракеты большей дальности. Об этом сообщило во вторник, 31 января, агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников в администрации Белого дома.

— США готовят пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов, который, как ожидается, впервые будет включать ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение, — сказано в сообщении.

При этом не уточняется, о каких именно боеприпасах идет речь.

До этого сообщалось, что руководство Соединенных Штатов Америки в ближайшее время может объявить о новой военной помощи украинской стороне. Об этом 31 января рассказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

Накануне Америка отправила на Украину первые 60 боевых машин пехоты Bradley. Для перевозки военной техники было зафрахтовано судно норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen. Помимо Bradley, США пообещали киевскому режиму бронетранспортеры Stryker и танки Abrams.