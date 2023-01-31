США приготовили очередной пакет военной помощи Украине

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Руководство Соединенных Штатов в ближайшее время может объявить о новой военной помощи украинской стороне. Об этом во вторник, 31 января, рассказала заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

— Мы находимся в постоянном контакте относительно их (украинским — прим. «ВМ») потребностей на поле боя. И я ожидаю, что у нас вскоре будет объявление о большей помощи в вопросе безопасности, — передает слова Далтон РИА Новости.

До этого глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж поставит Киеву еще 12 артиллерийских установок Caesar.

Накануне Соединенные Штаты Америки отправили на Украину первые 60 боевых машин пехоты Bradley. Для перевозки военной техники было зафрахтовано судно норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen. Помимо Bradley, США пообещали киевскому режиму бронетранспортеры Stryker и танки Abrams.

30 января обозреватель Брэндон Вейхерт написал в статье для Asia Times, что, несмотря на активную поддержку со стороны западных стран и поставки оружия, Украина скоро потерпит поражение в конфликте.