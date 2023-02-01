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Приметы и советы

Доктор Мясников назвал два правила завтрака

Юлия Курганова
Общество
Доктор Мясников назвал два правила завтрака
Фото: Pexels

Два правила завтрака назвал врач и телеведущий Александр Мясников. В первую очередь, медик призвал не пропускать утренний прием пищи.

— Просто поверьте: завтрак пропускать нельзя. Кто пропускает завтрак, тот толстеет, — сказал он в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1».

Мясников пояснил, что еда с утра нужна для правильного метаболизма и запуска гормональной системы.

Также он разрешил есть на завтрак любые продукты.

— Утром вы можно есть все! Потому что у вас впереди целый день, вы все потратите, — рассказал врач.

Сам специалист признался в любви к оладьям и горячим бутербродам на завтрак.

При повышенной чувствительности желудка есть несколько продуктов, которые могут усугубить текущее состояние человека. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, что опасно есть в таком состоянии и как лучше составить свой рацион питания, чтобы не ухудшить здоровье. По словам врача-эндокринолога, диетолога Натальи Лазуренко, чтобы избежать раздражения стенок желудка и кишечника, следует исключить из своего повседневного меню все продукты, вызывающие повышенную чувствительность слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

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