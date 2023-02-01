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Ведущий Fox News Карлсон: Администрация США причастна к взрывам на «Северных потоках»

Юлия Курганова
В мире
Ведущий Fox News Карлсон: Администрация США причастна к взрывам на «Северных потоках»
Фото: shutterstock

Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена к диверсии. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

— Она рада этому? Когда это произошло, мы были расстроены, мы не знали, кто это сделал, — заявил он.

Также журналист напомнил, что в январе 2022 года Нуланд «грозилась взорвать трубопроводы «Северный поток», чтобы РФ не могла отправлять газ в Европу». Карлсон отметил, что случившееся стало «крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека».

— Заявление Нуланд показало правду о ней и об администрации. Они столько лгали нам, что Америка непричастна к этому, не знала об этом или как минимум не одобряла это. Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике, — добавила бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов Тулси Габбард.

Инцидент на газопроводе «Северный поток — 2» случился 26 сентября, когда было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока». Как позже оказалось, на газопроводах произошел взрыв, повлекший утечку газа в Балтийском море.

О том, что известно о теракте и как его могли привести в исполнение, — в материале «Вечерней Москвы».

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