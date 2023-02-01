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Соединенные Штаты при помощи биолабораторий используют граждан Украины в качестве подопытных кроликов. Об этом заявил колумнист турецкого издания dikGAZETE Эрхан Алтыпармак.

Журналист отметил, что проведение спецоперации позволило раскрыть сеть биологических лабораторий США на Украине.

— Может быть, даже зная об этом американском проекте, президент Украины Владимир Зеленский умышленно пошел на то, чтобы пожертвовать своим народом ради этих экспериментов? Судя по всему, украинские политики не изменят своей позиции в пользу своих людей и продолжат проводить политику под руководством США, — написал он.

По мнению обозревателя, украинцы должны сами решить проблему и выступить против Вашингтона, который использует их в качестве «подопытных кроликов». Алтыпармак добавил, что теперь Америка переносит биолаборатории в другие страны, создавая в мире биологическую угрозу.

В заключение журналист призвал украинцев подумать, кто на самом деле их настоящий враг.

В США признали, что работали с Украиной над несколькими исследованиями в сфере «предотвращения пандемии», биооружие в этих лабораториях не разрабатывалось. Об этом сообщил 31 января координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.