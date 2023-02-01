Нарышкин заявил, что Запад передает Киеву больше наступательных вооружений

Фото: Пресс-служба Совфеда

Западные страны расширяют объемы и номенклатуру ударных наступательных вооружений, которые поставляют на Украину. Это объясняется решимостью Соединенных Штатов и их союзников воевать с РФ до последнего украинца. Об этом сообщил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

— Мы констатируем расширение и объемов, и номенклатуры поставляемой марионеточному киевскому режиму военной техники, в том числе и ударных наступательных вооружений. И логика объясняется тем, что США и их союзники полны решимости вести войну с Россией до последнего украинца, — цитирует его РИА Новости.

Североатлантический альянс повышает ставки в противостоянии на Украине, мечтая о стратегическом поражении РФ, но этим надеждам НАТО не сбыться. Об этом сказал Сергей Нарышкин.

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи украинским властям на сумму 2,2 миллиарда долларов, куда впервые могут войти ракеты большей дальности. Об этом сообщило 31 января агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников в администрации Белого дома.