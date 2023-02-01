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Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 1 февраля

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о снеге с дождем 1 февраля
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В среду, 1 февраля, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, будет идти снег с дождем.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 1–4 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–5 градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 4–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

На этой неделе в столице ожидаются снегопады, ветер и похолодание к выходным. Об этом «Вечерней Москве» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Циклон начнет покидать столицу в среду, 1 февраля, но солнца ждать все равно не стоит. При этом в последние будние дни недели город накроют снегопады. Температура ночью сохранится на отметке в минус 3 градуса, а днем — минус 1 градус.

«ВМ» встретилась с метеорологом Романом Вильфандом и спросила, каких еще неожиданных сюрпризов нам ждать от погоды в этом году.

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