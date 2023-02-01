Антонов заявил о противоречиях в позиции США о биолабораториях на Украине

Фото: Пресс-служба Совфеда

Заявления Соединенных Штатов Америки о программе «предотвращения пандемии» на Украине противоречивы. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Он обратил внимание на признание американских властей в наличии биолабораторий на Украине, которые работали якобы над мирными проектами.

— Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? — задался вопросами российский посол.

По мнению дипломата, тем самым Штаты показали, что им есть что скрывать.

— Иначе говоря, делалось все для того, чтобы результаты исследований не попали в руки российских военных, — написал Антонов в Telegram-канале посольства РФ.

В США признали, что работали с Украиной над несколькими исследованиями в сфере «предотвращения пандемии», биооружие в этих лабораториях не разрабатывалось. Об этом сообщил 31 января координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.