Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 1 февраля

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Вечером в среду, 1 февраля, ожидаются затруднения движения в семь баллов, а основные ограничения будут в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении.

В вечерний час пик жителям столицы порекомендовали пользоваться городским транспортом. Построить наиболее удобные маршруты можно в приложении «Московский транспорт», отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно о временном перекрытии движения транспорта на 5-й Кожуховской улице из-за проведения киносъемок. Они пройдут с 5 февраля по 6 февраля. Ограничения затронут участок в районе дома 15 по улице Петра Романова.

Помимо этого, участки Нижегородской улицы и Рязанского проспекта будут закрываться с 4 по 21 февраля. Уточняется, что закрытие участков дорог будет происходить в период с 02:00 до 04:00.