АТОР: Греция и Кипр потеряли более 80 процентов российских туристов в прошлом году

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В прошлом году Греция и Кипр потеряли свыше 80 процентов российских туристов. Об этом сообщает АТОР.

— За весь 2022 год Грецию посетили максимум 40 тысяч туристов из России. При сопоставлении со статистикой Погранслужбы ФСБ РФ за прошлые годы, это на 83 процента меньше, чем в «ковидном» 2021 году и на 94,8 процента — чем в доковидном 2019-м, — говорится в материале.

При этом в республику Кипр в прошлом году прибыли 45,3 тысячи человек из России — это на 91,3 процента меньше, чем в 2021 году, и на 94,2 процента — чем в 2019 году, сообщает сайт ассоциации.

Летний сезон — время путешествий и туристических приключений. И многие россияне уже сейчас планируют, куда отправятся в отпуск в грядущем теплом сезоне. «Вечерняя Москва» узнала, какие зарубежные направления и за какую цену будут доступны туристам из РФ летом 2023 года.

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