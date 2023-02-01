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Врачи общей практики завершили обучение на 75 процентов в Кадровом центре депздрава

Лейла Алиева
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Врачи общей практики завершили обучение на 75 процентов в Кадровом центре депздрава
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врачи общей практики прошли уже 75 процентов программы повышения квалификации в Кадровом центре столичного департамента здравоохранения. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила исполняющая обязанности директора Кадрового центра Юлия Уварова.

— Врачи общей практики прошли обучение по гематологии, ревматологии и гастроэнтерологии. Обучение завершено по 10 из 13 образовательных модулей, то есть специалисты прошли уже 75 процентов программы, — отметила она.

Также специалисты прошли обучение по оториноларингологии, офтальмологии, дерматовенерологии, неврологии, эндокринологии, а также по инфекционным болезням, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Тренинги по стрессоустойчивости в кадровом центре Департамента здравоохранения Москвы прошли более тысячи будущих сотрудников флагманских центров больниц. Среди тех, кто прошел обучение, — 165 врачей, почти 600 сотрудников из числа среднего медицинского персонала и свыше 300 из числа немедицинского персонала.

На сегодняшний день в Москве реализуется практика внедрения нового стандарта оказания экстренной медицинской помощи. В связи с этим в столице проходит масштабное обучение сотрудников тех больниц, на базе которых в этом году откроются скоропомощные стационарные комплексы.

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