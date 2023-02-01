В Ростехе назвали эффективное оружие России против танков Leopard 2

Фото: Минобороны РФ

Противотанковые комплексы «Корнет», авиаракеты «Вихрь» и «Атака» позволят эффективно ликвидировать немецкие танки Leopard 2. Об этом в среду, 1 февраля, рассказали в госкорпорации «Ростех».

— Leopard 2 — современная и хорошо защищенная машина, но назвать ее неубиваемой нельзя. Боевой опыт показал, что эти танки можно уничтожать даже с помощью старых переносных противотанковых ракетных комплексов, которые значительно уступают по характеристикам стоящим на вооружении российской армии средствам поражения, — говорится в сообщении.

Кроме того, немецкие танки не выдержат снаряда типа «Манго». Также российская армия имеет в арсенале Т-90М «Прорыв» и другие современные танки, превосходящие по ряду характеристик Leopard, передает ТАСС.

Комментируя намерение США отправить на Украину свои танки не раньше конца текущего года, политолог Андрей Кортунов в беседе с «ВМ» отметил, что это желание Вашингтона психологически повлиять на Берлин, который все еще не предоставил Киеву обещанные Leopard 2.

По словам эксперта, готовность американцев помогать украинской армии вооружением не стоит воспринимать как благородную цель или жест доброй воли. Все куда прозаичнее, заметил политолог.