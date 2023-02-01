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Приметы и советы

Россиянам рассказали, кого ждет прибавка к пенсии в 2023 году

Лейла Алиева
Общество
Россиянам рассказали, кого ждет прибавка к пенсии в 2023 году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству начать работу по индексации прожиточного минимума, которая повлияет на размер пенсий. Финансовый аналитик инвестиционной компании «Регион» Михаил Киселев рассказал, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в этом году.

По его словам, до этого индексация пенсий догоняла инфляцию, а не опережала.

— С реализацией нового подхода доходы пенсионеров должны возрасти на процент, не меньший уровня инфляции на дату повышения, — пояснил Киселев.

На прибавку к пенсии в этом году могут рассчитывать те, кто планирует уволиться после 1 августа. При этом новую сумму будут определять пенсионные коэффициенты за прошедший год, а максимальная прибавка может составить до трех пенсионных баллов, пишет Life.ru.

Ежегодно в феврале проводится индексация пособий и социальных выплат. Итоговую сумму рассчитывают исходя из инфляции за прошлый год. В 2023 году коэффициент составит 1,119 пункта. Более 40 денежных мер поддержки увеличат на 11,9 процента. Более того, на портале госуслуг начнет работать биометрия. Какие еще нововведения ждут россиян с 1 февраля — в материале «Вечерней Москвы».

индексация Россия Пенсии
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