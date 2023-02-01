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Приметы и советы

Мурашко сообщил о снижении количества абортов в России за 10 лет

Араз Салехов
Общество
Мурашко сообщил о снижении количества абортов в России за 10 лет
Фото: Пресс-служба Госдумы

За последние 10 лет в России снизилось число абортов более чем вдвое. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Так, по данному вопросу (абортов) достигнута положительная динамика — их стало меньше на 13 процентов. А если посмотреть за десятилетие, то цифра сократилась более чем в два раза, — поделился глава ведомства на правительственном часе в Совете Федерации.

Таких показателей удалось добиться благодаря доабортным консультациям, цитирует министра агентство городских новостей «Москва».

30 января председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила против появления в законодательстве запрета на аборт без согласия супруга для замужних женщин. Аборт, подчеркнула депутат, — это право самой женщины, в личную жизнь которой никто не должен вторгаться, а также решать за нее.

5 сентября врач — акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, член президиума Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева заявила, что тенденция снижения числа абортов в России наблюдается на протяжении пяти последних лет. Во многом это связано с тем, что женщины хорошо образованны и интересуются своим здоровьем.

Статистика аборт Россия Женщины Михаил Мурашко
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