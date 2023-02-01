Мужчину, убившего соседского ребенка в Подмосковье, приговорили к 20 годам колонии строгого режима

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Московский областной суд приговорил мужчину, которого обвиняли в убийстве соседского двухгодовалого ребенка, к 20 годам колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 1 февраля.

По ее словам, в ходе расследования выяснилось, что 8 июня 2022 года злоумышленник находился в квартире в городе Лобня вместе с двухгодовалым сыном своих друзей, с которыми мужчина совместно проживал. Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил ребенка.

Второго ребенка своих друзей, годовалого мальчика, мужчина избил 1 июня, в результате чего пострадавший получил перелом ключицы.

Сперва подозреваемый сообщил правоохранительным органам, что погибший ребенок сам упал после купания в ванной и получил травму головы, ударившись об кафельный пол. Однако позже, после получения доказательств его вины, злоумышленник во всем признался.

Суд изучил собранные материалы и признал мужчину виновным по статьям «Убийство малолетнего» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнего».

Обвиняемого приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на один год.

Еще одно убийство малолетнего произошло в Богородском городском округе в Подмосковье. 14-летняя девочка до смерти избила своего малолетнего брата. Такое задание ей дал незнакомец из интернета.