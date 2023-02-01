«Дополнительные деньги с пассажиров»: как могут измениться правила провоза багажа и ручной клади

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В России требуется ввести единый стандарт провоза ручной клади и багажа для всех авиакомпаний. Нормы должны зависеть от типа воздушного судна. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.

По его словам, в настоящее время некоторые авиаперевозчики, в том числе позиционирующие себя как низкобюджетные, стремятся получить с пассажиров дополнительные деньги. При этом при определении правил провоза ручной клади и багажа они не руководствуются ни нормами безопасности, ни параметрами самолета.

— Правила должны быть стандартизированы для всех авиакомпаний и зависеть от типов воздушного судна, размера полок для ручной клади и багажного отделения. Надеюсь, рано или поздно все придет к единому стандарту, — полагает Янков.

На данный момент эти правила разнятся в зависимости от перевозчика. Так, вес ручной клади варьируется от пяти до 10 килограммов.

При установлении собственных норм авиакомпании опираются на Федеральные авиационные правила (ФАП). Но из-за неоднозначности формулировок ФАП нередко трактуются неправильно, по этой причине их следует уточнить.

— Например, «Победа» долгое время неверно трактовала нормы ФАП и не проводила разграничений между ручной кладью и личными вещами. Так что ФАП также нуждаются в уточнении, — заключил собеседник «ВМ».

Правила провоза ручной клади в разных авиакомпаниях / Фото: Вечерняя Москва

1 февраля «Аэрофлот» и Ространснадзор анонсировали работу по изменению правил провоза ручной клади и багажа. Их хотят сделать понятными и ориентированными, в том числе на лоукостеры.

Подробнее о нормах перевозки ручной клади и связанных с этим вопросах — в материале «Вечерней Москвы».