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Ручная кладь: что можно и чего нельзя брать в самолет в 2022 году

Илья Ашуров

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Общество
Ручная кладь: что можно и чего нельзя брать в самолет в 2022 году
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Правила перевозки ручной клади не только разнятся в зависимости от авиакомпаний, но еще и регулярно меняются. Уследить за ними довольно тяжело. При этом неправильно собранная ручная кладь грозит лишними тратами, а то и вовсе снятием с рейса. О нормах перевозки ручной клади и связанных с этим вопросах — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое ручная кладь

Ручная кладь — это багаж, который пассажир может взять с собой в салон самолета. Как правило, речь идет о сумке (чемодан, рюкзак, портфель и тому подобное), размеры и вес которой ограничены авиаперевозчиком. Такая сумка располагается над головой пассажира — в верхнем багажном отделении.

Вдобавок к ручной клади пассажирам разрешается проносить на борт и дополнительные личные вещи. Из-за этого часто возникает путаница.

Что считается личными вещами

Под «личными» понимаются небольшие вещи, которые можно бесплатно и без взвешивания брать в салон самолета вместе с ручной кладью. Их размещают под передним сиденьем.

Состав вещей, которые подпадают под понятие «личные», определяет закон и (или) перевозчик. В этом вопросе имеет значение страна происхождения авиакомпании.

Российские перевозчики обязаны пускать пассажиров на борт с небольшим рюкзаком (его габариты и вес они устанавливают сами), портфелем или дамской сумочкой. Кроме того, отечественные авиаперевозчики позволяют проносить в салон верхнюю одежду, букет цветов, лекарства и еще ряд вещей. Их список приводится в пункте 135 Федеральных авиационных правил (ФАП) и приказе Минтранса № 409.

Иностранные авиаперевозчики, как правило, разрешают добавить к ручной клади только одну личную вещь: например, ноутбук или маленькую сумку.

Важно понимать: у каждой авиакомпании свои правила касательно личных вещей. В каждом конкретном случае их рекомендуется уточнять. При этом лоукостеры иногда вообще не разграничивают ручную кладь и личные вещи, они требуют, чтобы все помещалось в калибратор.

Размер и вес ручной клади

Эти параметры каждая авиакомпания устанавливает сама. Стандартный вес ручной клади — 5–10 килограммов, габариты — 55х40х20 сантиметров (длина, ширина, высота) или не более 115 сантиметров по сумме трех измерений. Многие авиакомпании предлагают пассажирам проверить соответствие ручной клади установленным нормам в специальных рамках-калибраторах в аэропорту.

В таблице ниже приведены нормы провоза ручной клади, которые приняты в наиболее популярных авиакомпаниях в России.

Ручная кладь: что можно и чего нельзя брать в самолет в 2022 году Правила провоза ручной клади, актуальные в ноябре 2022 года / Фото: Вечерняя Москва

Что можно брать в качестве ручной клади

По сути, в качестве ручной клади можно перевозить все то, что не запрещено. Список разрешенных к перевозке личных вещей приводится в ФАП. Среди прочего в него входят:

  • рюкзак (вес и габариты которого установлены перевозчиком), или дамская сумка, или портфель;
  • верхняя одежда;
  • детское питание;
  • букет цветов;
  • лекарства;
  • жидкости, аэрозоли и гели в емкостях не более 100 миллилитров.

Чего нельзя перевозить в ручной клади

Списки запрещенных предметов также зависят от авиакомпаний. Однако есть базовый набор «запрещенки». Он выглядит так:

  • штопор, перочинный нож;
  • маникюрный набор;
  • трекинговые и лыжные палки;
  • фейерверки, петарды, бенгальские огни;
  • жидкость для заправки зажигалок.
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