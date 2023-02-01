Инфекционист Поздняков пояснил, о каких проблемах в организме могут говорить частые простуды

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков пояснил, на какие проблемы в организме могут указывать частые простуды.

По его словам, простуды могут возникать в результате приобретенного иммунодефицита, например, при наличии ВИЧ-инфекции или гормонального дисбаланса. Также человек часто болеет при наличии одного или нескольких очагов хронической инфекции.

В некоторых случаях речь может идти об онкопатологии, передает aif.ru.

Для того чтобы детально разобраться в этой проблеме, необходима консультация врача, добавил Поздняков.

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