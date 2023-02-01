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Инфекционист Поздняков пояснил, о каких проблемах в организме могут говорить частые простуды

Ирина Игнатенко
Общество
Инфекционист Поздняков пояснил, о каких проблемах в организме могут говорить частые простуды
Фото: depositphotos

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков пояснил, на какие проблемы в организме могут указывать частые простуды.

По его словам, простуды могут возникать в результате приобретенного иммунодефицита, например, при наличии ВИЧ-инфекции или гормонального дисбаланса. Также человек часто болеет при наличии одного или нескольких очагов хронической инфекции.

В некоторых случаях речь может идти об онкопатологии, передает aif.ru.

Для того чтобы детально разобраться в этой проблеме, необходима консультация врача, добавил Поздняков.

До этого эксперт в области физической реабилитации и механики тела Владимир Бондаренко рассказал, как восстановиться после ОРВИ или гриппа. Пользу в восстановлении принесет сбалансированное питание с легкоусвояемой пищей. Бондаренко посоветовал сделать выбор в пользу кисломолочных продуктов без добавок, а также апельсинов, лимонов и винограда, передает Nation news.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Елены Мескиной, к каким последствиям может привести микст-инфекция сезонного гриппа и коронавируса, а также какие средства помогут избежать развития тяжелой клинической картины.

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