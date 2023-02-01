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Приметы и советы

Астроном Нароенков оценил опасность приближающейся к Земле зеленой кометы

Араз Салехов
Общество
Астроном Нароенков оценил опасность приближающейся к Земле зеленой кометы
Фото: shutterstock

К Земле приближается зеленая комета — она сама по себе никакой опасности для планеты не представляет. Об этом рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

— 1 февраля комета сблизится с Землей на наименьшее расстояние, которое составит 42 миллиона километров. Это далеко от Земли, поэтому комета никакой опасности для нас не представляет, — поделился он.

Специалист напомнил, что сама по себе комета была обнаружена почти год назад, 2 марта 2022 года, на расстоянии около 4,3 астрономической единицы от Солнца, сообщает «Москва 24».

Накануне сотрудник Московского планетария, руководитель сектора астрономического образования Александр Перхняк сообщил, что жители столичного региона смогут увидеть приближающуюся к Земле зеленую комету C/2022 E3 в предрассветные часы 2 февраля. При этом лучше всего наблюдать комету в телескоп или бинокль вдали от города, подчеркнул эксперт.

В начале февраля 2023 года с Землей максимально сблизится редчайшая зеленая комета C/2022 E3 (ZTF), она появляется около нашей планеты только раз в полсотни тысяч лет. Подобное явление в прошлом могли лицезреть только неандертальцы во времена верхнего палеолита. Когда, как и где можно насладиться астрономическим перформансом — в материале «Вечерней Москвы».

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