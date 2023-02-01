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Песков поддержал идею вознаграждений за уничтоженные западные танки

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Песков поддержал идею вознаграждений за уничтоженные западные танки
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

У российских солдат появится большее желание сжигать западные танки благодаря вознаграждению от бизнеса и регионов. Об этом в среду, 1 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Это лишний раз свидетельствует о том единении и о том желании всех в меру возможностей способствовать... ходу специальной военной операции и достижению основных целей, — поделился он.

При этом в Кремле знают, что данная техника еще не поступила на вооружение ВСУ, поскольку для ее использования необходима подготовка. Пресс-секретарь подчеркнул, что инициатива о вознаграждении солдат исходит и от российских бизнесменов, сообщает РИА Новости.

30 января губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о выплатах жителям региона, которым удастся уничтожить или захватить танки Leopard и Abrams в зоне спецоперации на Украине. За захват немецких танков Leopard в зоне СВО жителям региона обещают выплаты до трех миллионов рублей. За захват американского танка обещается 1,5 миллиона рублей и 500 тысяч — за уничтожение.

О том, какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле, — в материале «Вечерней Москвы». Так, украинские политики уже несколько месяцев буквально выпрашивают новые ракеты к РСЗО HIMARS — ATACMS.

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