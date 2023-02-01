Тарасова прокомментировала слухи о грозящей Костомарову ампутации пальцев

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Состояние фигуриста Романа Костомарова постепенно улучшается, заявила в беседе с «360» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Она отметила, что следит за состоянием здоровья спортсмена и находится на связи с медиками.

— Маленькими шажочками улучшается его состояние, — сказала Тарасова, говоря о самочувствии фигуриста.

Знаменитый тренер, комментируя слухи о возможной ампутации пальцев у спортсмена, подчеркнула, что таких данных у нее нет.

10 января Костомаров был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Долгое время спортсмен был подключен к аппаратам ЭКМО и ИВЛ.

Ранее в СМИ появилась информация, что фигуристу грозит ампутация пальцев на руках. Сообщалось, что у Костомарова якобы началось отмирание конечностей.