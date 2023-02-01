Средняя цена нефти Urals в январе упала в 1,7 раза

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Средняя цена нефти российской марки Urals в январе 2023 года составила 49,48 доллара за баррель. Об этом в среду, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РФ.

По сравнению с аналогичным сезоном 2022-го показатель упал в 1,7 раза — тогда стоимость составляла 85,64 доллара за баррель. В период с 15 декабря по 14 января средняя цена была несколько ниже — 46,82 доллара за баррель, передает официальный Telegram-канал Минфина РФ.

До этого политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вопрос о контроле российскими компаниями перепродажи отечественной нефти с ограничением цен для стран Евросоюза является сложным процессом. Российский ресурс продолжает окольными путями поступать в ЕС, но под видом сырья иностранного происхождения.

30 января правительство Российской Федерации утвердило порядок исполнения указа президента страны об ответных мерах на введение ограничения цены на отечественную нефть. В рамках данных мер министерства энергетики и финансов обязаны до 1 марта утвердить порядок мониторинга стоимости на сырье из РФ.