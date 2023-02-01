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МИД: Доклад HRW об использовании Киевом мин «Лепесток» изымут из западных СМИ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МИД: Доклад HRW об использовании Киевом мин «Лепесток» изымут из западных СМИ
Фото: МИД РФ

Доклад международной неправительственной организации Human Rights Watch о том, что украинские войска сбрасывали мины «Лепесток» в Изюме будут намеренно изымать из провластных западных СМИ. Такое мнение высказала в среду,1 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

— Я думаю, что сейчас с материалами может произойти то же самое, что происходило с их предыдущими материалами и с предыдущими материалами аналогичных структур — их просто будут изымать из обращения в подконтрольных СМИ, их будут видоизменять, как я это уже и видела и наблюдала вчера, — заявила она.

По словам Захаровой, после публикации доклада западные СМИ стали цитировать его вперемешку с обвинениями в адрес России, искажая весь смысл.

Накануне HRW признала, что украинские войска сбрасывали противопехотные мины «Лепесток» в Изюме осенью 2022 года. Организации удалось установить, что из-за подрыва противопехотных мин пострадали около 50 мирных жителей, включая пятерых детей.

Летом 2022 года постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза продемонстрировал, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», которые используют Вооруженные силы Украины.

Небензя обратил особое внимание на то, что дети при их случайном обнаружении принимают боеприпасы за игрушки и берут их в руки. Тогда «лепестки» срабатывают и от взрыва страдают мирные жители.

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