Посол России в Вашингтоне заявил, что странам нечем заменить ДСНВ после 2026 года

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РФ и США на данный момент не могут ничего предложить для замены Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения его срока действия в 2026 году. Об этом в среду, 1 февраля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

По его словам, 2026 год уже «совсем близко», однако у Москвы и Вашингтона в настоящее время нет ничего на замену этому соглашению. Дипломат заметил, что в Стратегии нацбезопасности США ничего не сказано о стратегическом диалоге с Россией.

Глава российской дипмиссии также подчеркнул, что за все время работы в должности посла в Вашингтоне он остро ощущает непредсказуемость в политике американской администрации вне зависимости от партийной принадлежности президента.

— Это беда, с этой бедой надо что-то делать, в первую очередь - разговаривать на эту тему. Пока к равноправному диалогу американцы не готовы, — заявил Антонов, подчеркнув, что до изменения антироссийской политики США Москве также не стоит начинать такой диалог.

До этого власти США выразили мнение, что Россия нарушила условия ДСНВ-3, заблокировав проверки американских специалистов и отказав Вашингтону во встрече, чтобы обсудить соблюдение соглашения.

11 ноября прошлого года в издании Foreign Policy заявили, что администрация президента США Джо Байдена прилагает все усилия, чтобы возобновить диалог с Россией по ДСНВ-3.