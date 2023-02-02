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В посольстве РФ заявили, что американские санкции не достигнут заявленной цели

Егор Провоторов
В мире
В посольстве РФ заявили, что американские санкции не достигнут заявленной цели
Фото: vk/rusembusa

Санкционная политика США не достигнет заявленной цели, поскольку промышленность России в том числе благодаря и вопреки экономическим барьерам все больше рассчитывает на собственные силы. Об этом говорится в распространенном в четверг, 2 февраля, комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

— Маховик санкционной машины, «докрасна» раскрученный американскими властями, продолжает плодить многочисленные ограничения, задевая «и своих, и чужих», — подчеркнули в дипмиссии.

По словам представителей посольства, в Вашингтоне как будто не задумываются о легитимности подобных решений, а также о последствиях для других государств, в том числе партнеров и союзников США. Так дипломаты прокомментировали объявление Минфина США о введении санкций в отношении 22 физлиц и компаний, которые, по мнению Вашингтона, причастны к усилиям по обходу антироссийских санкций.

На канале посольства в Telegram сказано, что такие незаконные шаги американцев не достигнут заявленной цели. Российская экономика по-прежнему не находится в руинах, как надеялись некоторые западные политики.

Накануне посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США не скрывают, что их цель на Украине состоит в том, чтобы нанести России «стратегическое поражение» и измотать ее.

Санкции Россия США Посольства
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