Бойкая Зарина и миролюбивая Виспа: в Московском зоопарке рассказали о дружбе двух альпака

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В Московском зоопарке можно увидеть четырех альпака, но самыми контактными из них остаются самки Зарина и Виспа. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

— Зарине шесть лет, она приехала к нам из Ижевска. Черненькая Виспа родилась у нас, она на год младше своей рыжей подруги, — поделилась она.

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По сравнению с Зариной Виспа достаточно миролюбива, подчеркнула Акулова. По ее мнению, Зарина будто взяла шефство над Виспой, которая старалась ей во всем подражать. При этом им удается хорошо уживаться друг с другом. Однако Зарина нередко бывает не в духе из-за своего боевого характера — если ей что-то не нравится, Зара будет фыркать и цокать, может даже плюнуть.

Акулова в своем Telegram-канале рассказала, что в прошлом году Зарину познакомили с самцом, который также живет в Московском зоопарке. Их собираются сблизить, чтобы получить потомство.

До этого Московский зоопарк рассказал про камышового кота Заури. По словам Акуловой, сотрудники столичного зоосада налаживали контакт с камышовым котом Заури около года, несмотря на то, что он приехал в зоосад совсем котенком.