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Антонов заявил, что США обходят запреты по работе посольства в Москве

Араз Салехов
В мире
Антонов заявил, что США обходят запреты по работе посольства в Москве
Фото: vk/rusembusa

Соединенные Штаты Америки обходят запреты России по работе американского посольства в Москве. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире программы «Большая игра».

— Сегодня, кстати говоря, очевидно, что российские рестрикции полностью американцами не выполняются. Они пытаются обойти их, — поделился он.

В частности, на сегодняшний день в американском посольстве работают свыше 130 неграждан США. Это в свою очередь является одной из причин, по которой «мы не можем избавиться от дефицита своих кадров» — так, дипломат отметил нехватку специалистов в области связи, а также электриков, механиков, водителей и плотников. По его мнению, этот персонал необходим для поддержания служебных и жилых помещений российских дипмиссий в нормальном состоянии.

30 января нового посла США Линн Трейси встретили в Москве антиамериканскими плакатами. Дипломат от комментариев воздержалась. В министерстве Трейси провела около получаса, после чего, также не дав никаких комментариев журналистам, уехала.

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