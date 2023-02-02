Семь человек погибли при возгорании строительных бытовок в Севастополе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Семь человек погибли после пожара в Балаклавском округе Севастополя. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

До этого сообщалось о шести погибших и двух пострадавших при пожаре.

В МЧС РФ рассказали, что сообщение о возгорании в двухэтажном жилом строительном модуле поступило в 2:19.

— Незамедлительно к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. Наблюдалось открытое горение на площади 200 квадратных метров, — говорится в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован, на месте ведутся проливка и разбор конструкций.

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Еще один пожар произошел накануне на складе с вторсырьем пластика в Красногорском округе Подмосковья. Когда прибыли пожарные, площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако огонь стремительно распространился.