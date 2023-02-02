Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Семь человек погибли при возгорании строительных бытовок в Севастополе

Лейла Алиева
Происшествия
Семь человек погибли при возгорании строительных бытовок в Севастополе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Семь человек погибли после пожара в Балаклавском округе Севастополя. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

До этого сообщалось о шести погибших и двух пострадавших при пожаре.

В МЧС РФ рассказали, что сообщение о возгорании в двухэтажном жилом строительном модуле поступило в 2:19.

— Незамедлительно к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. Наблюдалось открытое горение на площади 200 квадратных метров, — говорится в сообщении.

В настоящее время пожар ликвидирован, на месте ведутся проливка и разбор конструкций.

Видео: Telegram / МЧС России

Еще один пожар произошел накануне на складе с вторсырьем пластика в Красногорском округе Подмосковья. Когда прибыли пожарные, площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако огонь стремительно распространился.

МЧС Смерть Россия Севастополь Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Все мнения
О проекте