Семь человек погибли при возгорании строительных бытовок в Севастополе
Семь человек погибли после пожара в Балаклавском округе Севастополя. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
До этого сообщалось о шести погибших и двух пострадавших при пожаре.
В МЧС РФ рассказали, что сообщение о возгорании в двухэтажном жилом строительном модуле поступило в 2:19.
— Незамедлительно к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. Наблюдалось открытое горение на площади 200 квадратных метров, — говорится в сообщении.
В настоящее время пожар ликвидирован, на месте ведутся проливка и разбор конструкций.
Еще один пожар произошел накануне на складе с вторсырьем пластика в Красногорском округе Подмосковья. Когда прибыли пожарные, площадь возгорания составляла 700 квадратных метров, однако огонь стремительно распространился.