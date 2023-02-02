Ефимов: Участок в Северном районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий

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По программе комплексного развития территорий будет реорганизован нерационально используемый участок площадью более пяти гектаров, расположенный на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, строительство объекта на этой площадке должно было закончиться еще в 2013 году. В рамках программы развития вместо него появятся общественно-деловые и спортивные пространства, а также технопарк, где смогут работать около 2,9 тысячи человек. Суммарный объем инвестиций в проект оценивается в 12,1 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города — более чем в 940 миллионов.

Реализацией проекта смогут заняться собственники территории, городской оператор или инвестор, который может быть привлечен по итогам аукциона.

Министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на данном участке может быть построено свыше 146,3 тысячи «квадратов» различной недвижимости, в частности, объектов научно-производственного назначения.

До этого Ефимов сообщил, что на улице Кетчерской проведут комплексное развитие трех неэффективно используемых территорий площадью около 19 гектаров. Суммарный объем инвестиций в реорганизацию площадок оценивается почти в 58 миллиардов рублей.