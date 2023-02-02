Диетолог Королева назвала лучший десерт

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Лучшим десертом являются сезонные фрукты и ягоды, но иногда можно позволить себе и другие сладости. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.

Эксперт порекомендовала быть аккуратными в выборе десертов, чтобы не навредить организму, а, наоборот, помочь ему.

— Советую натуральные ягоды и фрукты, но они тоже бывают разные — высококалорийные или пресыщенные сахаром, — отметила она в комментарии НСН.

При этом она предупредила о вероятности формирования зависимости от пирожных и другой сладкой выпечки. Такие продукты не стоит употреблять каждый день, но изредка можно.

Диетолог добавила, что избыток сахара в организме вызывает не только кариес и преждевременное старение организма, но и запуск других метаболических процессов.

Ранее эндокринолог Наталия Тананакина сообщила, что значительное потребление сладкой пищи часто бывает связано с тем, что в организме человека вырабатывается очень много инсулина — гормона, который ответственен за утилизацию глюкозы, передает РИАМО.

«Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, какие сладкие лакомства не станут причиной лишних килограммов.