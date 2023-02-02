Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Королева назвала лучший десерт

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Королева назвала лучший десерт
Фото: Unsplash

Лучшим десертом являются сезонные фрукты и ягоды, но иногда можно позволить себе и другие сладости. Об этом рассказала диетолог Маргарита Королева.

Эксперт порекомендовала быть аккуратными в выборе десертов, чтобы не навредить организму, а, наоборот, помочь ему.

— Советую натуральные ягоды и фрукты, но они тоже бывают разные — высококалорийные или пресыщенные сахаром, — отметила она в комментарии НСН.

При этом она предупредила о вероятности формирования зависимости от пирожных и другой сладкой выпечки. Такие продукты не стоит употреблять каждый день, но изредка можно.

Диетолог добавила, что избыток сахара в организме вызывает не только кариес и преждевременное старение организма, но и запуск других метаболических процессов.

Ранее эндокринолог Наталия Тананакина сообщила, что значительное потребление сладкой пищи часто бывает связано с тем, что в организме человека вырабатывается очень много инсулина — гормона, который ответственен за утилизацию глюкозы, передает РИАМО.

«Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, какие сладкие лакомства не станут причиной лишних килограммов.

Здоровье Врачи Сладости Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Разберитесь, зачем вы учитесь: зачем нужно высшее образование

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

До британских морей: как Красная армия сменила Красную гвардию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сделать жизнь теплее просто

Елена Николаева
Елена Николаева

Русская классика — вечная ценность: в Театре Луны премьера — Тургенев, «Месяц в деревне»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Все мнения
О проекте