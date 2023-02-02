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Приметы и советы

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата

Араз Салехов
В мире
Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата
Фото: shutterstock

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на австрийский МИД.

— Два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они были объявлены нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях, — говорится в сообщении в Twitter.

Как уточняется, еще два дипломата из числа представителей постоянного представительства России при ООН предприняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире. В связи с этим их попросили покинуть территорию страны.

Накануне посол России в Австрии Дмитрий Любинский отреагировал на слова австрийского президента Александера Ван дер Беллена о «колониальной войне», которую якобы ведет РФ на Украине. Дипломат уточнил, что таким образом имеет место «очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей». По словам Любинского, «хорошо известно, как адепты человеконенавистнической идеологии украинского режима открыто провозгласили всех русскоязычных жителей Донбасса «нелюдью», которые не имеют прав не только на родной язык, но и на собственные, исконно исторические территории».

В конце декабря Министерство иностранных дел России объявило одного из сотрудников посольства Литвы в Москве персоной нон грата в ответ на высылку дипломата РФ из Вильнюса.

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