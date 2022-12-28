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МИД России объявил сотрудника посольства Литвы в Москве персоной нон грата

Александр Афонин
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МИД России объявил сотрудника посольства Литвы в Москве персоной нон грата
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министерство иностранных дел России объявило одного из сотрудников посольства Литвы в Москве персоной нон грата в ответ на высылку дипломата РФ из Вильнюса. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства в среду, 28 декабря.

— В качестве ответной меры один из дипломатов литовского посольства объявлен персоной нон грата, ему надлежит покинуть территорию Российской Федерации в течение пяти дней, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 28 декабря в МИД РФ была приглашена временная поверенная в делах Литвы в России Юргита Цибулскиене. В связи с необоснованным решением в отношении российского дипломата ей был высказан решительный протест, отметили в пресс-службе.

Министерство иностранных дел Литвы объявило одного из сотрудников российского посольства в Вильнюсе персоной нон грата 1 декабря. Сотруднику диппредставительства предстояло в течение пяти дней покинуть территорию республики.

Накануне сообщалось, что МИД Болгарии вызвал посла России в Софии Элеонору Митрофанову для разговора по поводу объявленного в федеральный розыск журналиста Христо Грозева. Ведомство также планирует обсудить с ней вопрос изучения болгарского языка в новых регионах РФ.

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