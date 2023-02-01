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Посол России в Австрии Любинский отреагировал на слова о «колониальной войне»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посол России в Австрии Любинский отреагировал на слова о «колониальной войне»
Фото: shutterstock

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский отреагировал на слова австрийского президента Александера Ван дер Беллена о «колониальной войне», которую якобы ведет РФ на Украине.

— Александер Ван дер Беллен допустил высказывание, которое еще больше расширяет границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине, — написал он в соцсетях.

Дипломат отметил, что таким образом имеет место «очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей». По словам Любинского, «хорошо известно, что как раз адепты человеконенавистнической идеологии украинского режима открыто провозгласили всех русскоязычных жителей Донбасса «нелюдью», которые не имеют прав не только на родной язык, но и на собственные, исконно исторические территории».

Российский посол подчеркнул, что у России есть героическая миссия, которая носит освободительный и деколонизаторский характер, передает РИА Новости.

— Чтобы убедиться в этом нужно набраться мужества, и хотя бы посмотреть в глаза жителям Донбасса, старикам и детям. Или поговорить с крымчанами, сделавшими ранее свой исторический выбор в пользу воссоединения с РФ. А не бесконечно повторять безумные мантры-требования Владимира Зеленского о наказании России поставками все новых и более дальнобойных вооружений из «Фондов мира» Евросоюза, — заявил он.

31 января ответственный за офис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана госсекретарь Янош Надь напомнил мэру Днепропетровска Борису Филатову, который ранее резко раскритиковал венгерскую политику, что киевские власти ставят памятники нацистским пособникам, убивавшим еврейских и польских жителей.

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