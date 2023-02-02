Виртуальные персонажи Детского радио «оживают» в реальном времени

Фото: Детское радио

Благодаря технологии мэппинга дети теперь не только слышат, но и видят любимых радиоведущих шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей».

.1 февраля на сайте Детского радио состоялась премьера онлайн-трансляции шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» с использованием технологии мэппинга. Подобный проект реализован впервые в истории отечественного радиовещания.

— Современные технологии прекрасно помогают развитию аудиовизуальной культуры. Теперь дети могут не только слышать своих любимых Веснушку и Кипятошу, но и видеть их как мультяшных персонажей, могут общаться с ними, присылать им свои рисунки, смски, фотографии, участвовать в играх, викторинах, видеть на экране свой ответ и версии других участников. Мы можем погружать детей в приключения героев, меняя их локации – от привычной студии до прерий Африки, например. Такой интерактив вовлекает ребенка в процесс, помогает ему глубже понять творческий замысел каждого выпуска шоу, — считает руководитель редакции видеопрограмм ГПМ Радио Дмитрий Волынкин.

В шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» задорная рыжая девочка и волшебный чайник помогают детям познавать мир и весело начинать день. Многие дети хотели бы познакомиться с Веснушкой и Кипятошей, однако до последнего времени они оставались лишь виртуальными ведущими. Команда радиостанции «оживила» своих героев, и у радиослушателей появилась возможность полного погружения в шоу – дети теперь могут не только слышать голоса Веснушки и Кипятоши, но и наблюдать за их реакцией в реальном времени. Персонажи не статичны, прекрасно передают эмоции и мимику при разговоре ведущих, двигаются вместе с ними.

Создать настоящее волшебство помогла технология мэппинга, которая представляет собой объемную проекцию виртуального изображения, накладываемую на реальный объект. Идея проекта возникла полтора года назад. Некоторое время потребовалось на проработку концепции, затем было закуплено необходимое оборудование, проведены тестирование и доработка персонажей. Для воплощения идеи задействовали специалистов редакции видеопрограмм, технической службы и других отделов «Газпром-Медиа Радио».