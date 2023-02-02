В России выявили 9287 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 9287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 40 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1058 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровел 6021 пациент, отмечается на портале.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский усомнился в необходимости массовой вакцинации детей от коронавируса. По его словам, детей в возрасте от 6 до 11 лет в настоящее время не стоит массово вакцинировать от коронавируса, в России циркулируют достаточно легкие штаммы, хоть и очень заразные.

Разговоры о том, что коронавирусная инфекция могла быть создана в лабораторных условиях, ведутся давно. Но подобный вариант вируса мог возникнуть и развиться самостоятельно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-инфекционист Елена Мескина, комментируя новость о том, что учения в 2019 году указывают на причастность США к возникновению COVID-19.