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Приметы и советы

Песков снова не уточнил дату послания Путина Федеральному собранию

Никита Худяков
Общество
Песков снова не уточнил дату послания Путина Федеральному собранию
Фото: Администрация президента РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков снова не назвал дату, когда состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

— Мы своевременно проинформируем вас о дате послания, — цитирует Пескова ТАСС.

В конце декабря прошлого года президент России сообщил, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года.

Путин уточнил, что основные тезисы послания уже были высказаны в других выступлениях. Комментируя отсутствие послания в прошлом году, президент России заявил, что причиной стала высокая динамика событий.

Ранее появлялась информация, что мероприятие может пройти 20–21 февраля.

До этого сообщалось, что Путин может провести встречу с руководителями фракций в Госдуме в начале февраля. При этом точная дата мероприятия не была названа.

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