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В Кремле прокомментировали назначение сына Силуанова главой департамента «Аэрофлота»

Лейла Алиева
Общество
В Кремле прокомментировали назначение сына Силуанова главой департамента «Аэрофлота»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Назначение сына главы Минфина Антона Силуанова на пост главы департамента регионального развития «Аэрофлота» не является конфликтом интересов. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Я не располагаю, честно говоря, информацией, сын ли это Антона Силуанова. Это, наверное, вопрос скорее корпоративный. Но дело в том, что это же компания отдельная, «Аэрофлот», это не подведомственная Минфину организация, поэтому кто бы это ни был, никакого там конфликта интересов нет, — цитирует его РИА Новости.

О том, что сын министра финансов Антона Силуанова Алексей стал директором нового департамента регионального развития в «Аэрофлоте», стало известно в этот же день. По данным РБК, в авиакомпании необходимо наладить системное взаимодействие с деловыми, отраслевыми и экспертными организациями в субъектах России.

До этого президент РФ Владимир Путин продлил на год срок государственной службы постоянному члену Совета безопасности России Сергею Иванову. Документ вступил в силу в дату его подписания — 30 января 2023 года. Срок его полномочий продлится до 31 января 2024 года.

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