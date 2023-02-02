МИД РФ пообещал дать ответ на высылку четверых российских дипломатов из Австрии

Фото: МИД РФ

Россия даст ответ на объявление Австрией четырех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в МИД РФ.

— Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ, — цитирует сообщение РИА Новости.

До этого Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. По мнению государства, два дипломата из российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, еще два дипломата из числа представителей постоянного представительства России при ООН предприняли действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире.

Накануне посол России в Австрии Дмитрий Любинский отреагировал на слова австрийского президента Александера Ван дер Беллена о «колониальной войне», которую якобы ведет РФ на Украине. Дипломат уточнил, что таким образом имеет место «очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей». По словам Любинского, «хорошо известно, как адепты человеконенавистнической идеологии украинского режима открыто провозгласили всех русскоязычных жителей Донбасса «нелюдью», которые не имеют прав не только на родной язык, но и на собственные, исконно исторические территории».