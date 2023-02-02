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Эндокринолог Губкина пояснила, можно ли есть сало при сахарном диабете

Ирина Игнатенко

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Еда
Общество
Эндокринолог Губкина пояснила, можно ли есть сало при сахарном диабете
Фото: shutterstock

Врач-эндокринолог Елена Губкина пояснила, можно ли есть сало тем, кто болеет сахарным диабетом.

Жирные продукты, несмотря на то, что они не сказываются напрямую на выбросе инсулина, обычно приводят к повышению нагрузки на пищеварение, а также влияют на работу сердца и могут приводить к повышению давления.

Кроме того, сало содержит в себе большое количество соли. Поэтому людям с сахарным диабетом можно включать в рацион этот продукт крайне редко и в ограниченном количестве: не чаще раза в месяц, около 30–40 граммов за раз, передает aif.ru.

До этого врач Александр Мясников назвал продукты, которые нужно употреблять, чтобы остановить развитие диабета. Стоит включить в рацион овощи и фрукты, в частности чернику, виноград, яблоки, бананы, груши, передает Царьград.

Сахарный диабет оказывает сильное влияние на работу многих органов и систем, в первую очередь начинают страдать глаза, почки, сердце, сосуды и нервы. Об этом сообщила эндокринолог Дарья Ладыгина.

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