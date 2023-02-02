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Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет

Александр Афонин
В мире
Вучич: Сербия не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет
Фото: МИД РФ

Сербия не будет вступать в состав Североатлантического альянса и намерена сохранить свой военный нейтралитет. Об этом в четверг, 2 февраля, заявил сербский президент Александр Вучич.

— Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию, — цитирует сербского лидера ТАСС.

17 января Александр Вучич заявил, что не уверен в том, что Сербии придется ввести санкции в отношении России. По его словам, все говорили о вероятном введении антироссийских санкций после президентских выборов в Сербии, однако Белград «выдержал» почти год.

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», с помощью каких рычагов давления можно изменить мнение сербских властей касательно введения ограничений для России. По мнению эксперта, Сербия присоединится к антироссийским санкциям, если ей сделают очень выгодное предложение.

Александр Вучич НАТО Сербия
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