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Politico: Участникам саммита ЕС — Украина запретили носить одежду как у Зеленского

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Politico: Участникам саммита ЕС — Украина запретили носить одежду как у Зеленского
Фото: flickr/statephotos

Новый запрет будет действовать в рамках саммита ЕС — Украина: так, европейским политикам запретили носить одежду зеленого цвета или цвета хаки. Об этом пишет обозреватель Флориан Эдер в статье для газеты Politico.

— Причиной отправки памятки стала явная попытка сохранить военный вид для хозяев и президента Украины Владимира Зеленского, который сделал армейскую зеленую футболку своей вездесущей военной формой, — говорится в материале.

Также в предоставленной политикам памятке рекомендуется путешествовать налегке, носить удобную обувь, а также теплые куртки или пальто. По возможности им советуют выезжать на саммит без чемодана, поделился обозреватель.

В начале января стало известно о проведении саммита Украина — Евросоюз (ЕС) 3 февраля в Киеве.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что польское государство предлагает НАТО предоставить Украине гарантии безопасности перед вильнюсским саммитом альянса. По его словам, данная работа может проводиться для вступления Украины в НАТО. В заключение он выразил надежду на принятие республики в Североатлантический альянс.

Украина Европейский союз международный саммит Владимир Зеленский
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