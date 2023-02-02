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Журналиста Илью Азара проверят на распространение фейков о ВС РФ

Степан Жирнов
Происшествия
Журналиста Илью Азара проверят на распространение фейков о ВС РФ
Фото: Youtube / Новая газета

Посты журналиста Ильи Азара проверят на предмет распространения фейков о ВС РФ. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в четверг, 2 февраля.

По словам собеседника «ВМ», проверку организовали в Следственном управлении по ЦАО. Причиной стала публикация журналиста в социальных сетях, обнародованная 3 июня. В ней Азар критически высказался о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в зоне СВО.

Ранее журналист уже привлекался к ответственности за распространение фейков. Первое подобное нарушение ведет к административному наказанию. Если вина Азара будет доказана, за второе нарушение ему грозит уголовная ответственность по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

Ранее стало известно, что другого журналиста, Александра Невзорова*, заочно приговорили к восьми годам колонии за распространение фейков о ВС РФ.

*СМИ, выполняющее функции иноагента.

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