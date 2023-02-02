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Движение на ТТК на северо-востоке Москвы восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на ТТК на северо-востоке Москвы восстановили после ДТП
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва
Москва, улица Сущёвский Вал Карта всех событий

Восстановлено движение по Третьему транспортному кольцу на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 2 февраля.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло на ТТК в районе дома № 26 по улице Сущевский вал. Столкнулись три автомобиля. Из-за этого свободны для проезда были только две полосы из четырех.

Еще одна авария произошла в среду, 1 февраля, на севере Москвы. «КамАЗ» насмерть сбил 56-летнего мужчину. ДТП попало на запись камеры видеонаблюдения.

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