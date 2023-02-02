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Европарламент поддержал проект о полной оцифровке шенгенских виз

Евгений Жуков
В мире
Европарламент поддержал проект о полной оцифровке шенгенских виз
Фото: shutterstock

Европарламент поддержал законопроект о цифровизации визовых процедур в Шенгенской зоне. Об этом в четверг, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Данная инициатива подразумевает под собой формирование единой платформы, а также замену бумажной наклейки в паспорте на цифровой вариант документа. Кроме того, благодаря этому появится возможность сократить усилия и затраты для подачи заявления, а сам процесс получения визы станет более быстрым.

Еще одним эффектом станет то, что процент поддельных разрешений на въезд сократится. В большинстве случаев заявителю придется лично явиться только один раз в консульство или визовый центр для сбора биометрических данных и проверки личного документа. Планируется, что документ будет выдаваться в виде 2D-штрих-кода, передает сайт АТОР.

17 января стало известно, что консульства европейских стран после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС прекратили выдавать шенгенские визы россиянам на срок больше года.

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