Песков заявил об отсутствии запретов на выезд чиновников за рубеж

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Власти России не принимали решений об ограничении выезда чиновников за границу на отдых. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 2 февраля.

— Каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время, — сказал чиновник.

Отвечая на вопрос журналистов о возможной проработке подобной инициативы, Песков ответил, что в администрации президента эта тема «не обсуждается», передает ТАСС.

Накануне председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что депутаты обсудят целесообразность введения на законодательном уровне ужесточения правил выезда чиновников из страны на время проведения специальной военной операции.

По словам Пискарева, подобное предложение руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о необходимости ограничений для депутатов на выезд за рубеж на время спецоперации, а также «об усилении контроля за их этическим поведением» является интересной инициативой.