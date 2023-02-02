Королева впервые прокомментировала слухи о разводе с Тарзаном

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Недавно балерина Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о разводе певицы Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан. Вскоре сама певица решила отреагировать на данные новости.

— Программу с Настей тоже сама не смотрела. Мне кто-то написал об этом. Я ничего не поняла сначала. А потом мне говорят: «Настя Волочкова сказала!». А-а-а, Настя! Ей можно, пускай рассказывает, — сказала Королева.

Певица напомнила, что их браку с Глушко уже 22 года, и все это время они счастливы. Уже не раз появлялись разнообразные сплетни о конфликтах или разводе пары, но все это — ложь, цитирует Королеву «МК».

Слухи о том, что Глушко бросил Королеву, появились в начале декабря 2022 года. Тогда сообщалось, что располневшая певица активно борется с лишним весом. Однако ее усилия Глушко не смог оценить из-за отъезда. Некоторые фанаты артистки обратили внимание на располневший живот певицы.