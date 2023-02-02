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Гранату нашли возле детского сада на северо-востоке Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
Гранату нашли возле детского сада на северо-востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Череповецкая улица, 6Б Карта всех событий

Территория возле дома № 6б на Череповецкой улице была оцеплена в связи с обнаружением на участке ручной гранаты. Об этом в четверг, 2 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что граната была обнаружена возле детского сада и жилого дома. Подробности инцидента устанавливаются в настоящее время.

В ноябре 2022 года на детской площадке на севере Москвы нашли предмет, внешне похожий на гранату. Инцидент произошел на улице Ляпидевского, во дворе дома № 6.

Еще один подозрительный предмет, внешне схожий с боевой гранатой, обнаружили на Поклонной горе. Позже выяснилось, что находкой стала страйкбольная пиротехника.

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